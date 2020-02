Una scelta che abbiamo ritenuto necessaria per evitare notizie superficiali che creano confusione e per prevenire situazioni spiacevoli e immotivate da parte della popolazione

VIRUS E MEDIA. L’emergenza Coronavirus è anche una prova, per molti versi nuova, per la stampa italiana tutta.

Stiamo cercando, in questi giorni, di fornire le informazioni più utili che arrivano dalle Istituzioni, siano esse strettamente sanitarie o relative a disposizioni di ordine sanitario e di prevenzione.

In merito ad eventuali nuovi casi di contagio nelle Marche, abbiamo deciso di comunicare soltanto eventuali informazioni ufficiali che giungono dalla Regione Marche o dalle Aziende Sanitarie o dal Governo.

Eviteremo dunque di fornire informazioni circa eventuali interventi per analisi del tampone. A meno che, come avvenuto ieri a San Benedetto, non vi sia una diffusione incontrollata di notizie parziali (anche con foto o video) che necessitano di un approfondimento immediato per prevenire situazioni spiacevoli e immotivate da parte della popolazione.

Stiamo cercando, con i nostri limiti, di fare il meglio possibile, confidando nel supporto collettivo.

