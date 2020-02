Gli show che non si terranno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche 1 del 25 febbraio 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ che dispone “la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura” e “la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche”, Amat ha sospeso con effetto immediato tutta l’attività in programma da mercoledì 26 febbraio a mercoledì 4 marzo 2020 compresi.

Gli uffici Amat stanno lavorando alla riprogrammazione delle date. Eventuali aggiornamenti, recuperi degli spettacoli e/o procedure di rimborso dei biglietti per i titoli cancellati saranno comunicati quanto prima attraverso i nostri canali ufficiali di comunicazione e riportati in evidenza sul sito istituzionale www.amatmarche.net.

Di seguito l’elenco degli spettacoli programmati nella settimana 26 febbraio – 4 marzo, con l’indicazione delle eventuali nuove date già individuate:

mercoledì 26 febbraio

SAN SEVERINO MARCHE – PARENTI SERPENTI

GROTTAMMARE – DIARIO DELLO SMARRIMENTO

giovedì 27 febbraio

ASCOLI PICENO – ASCOLI MUSICHE/FULVIO FERRARA, MANUELA MARCONE

OSTRA – IL DIARIO DI ADAMO ED EVA

venerdì 28 febbraio

CHIARAVALLE – LE RADICI E LE ALI. GANG IN CONCERTO

CORINALDO – KEMP DANCES ANCORA. UN TRIBUTO D’AMORE PER LINDSAY

PESARO – Appuntamenti dell’iniziativa BUON COMPLEANNO ROSSINI/SETTIMANE ROSSINIANE 2020

PESARO – SMARRIMENTO

PORTO SANT’ELPIDIO – LA CASA DI FAMIGLIA

RECANATI – I MISERABILI

URBANIA – CIAO AMORE CIAO. UN’INCHIESTA SU LUIGI TENCO

sabato 29 febbraio

CUPRA MARITTIMA – IL PAPÀ DI DIO. GLI SCARABOCCHI DI MAICOL&MIRCO

LORETO – L’ARMADIETTO CINESE (sarà recuperato sabato 14 marzo)

MONTEMARCIANO – CIAO AMORE CIAO. UN’INCHIESTA SU LUIGI TENCO

OSIMO – AMMA

PORTO SAN GIORGIO – IL TERZO INCOMODO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – SCUSA SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE?

SANT’ELPIDIO A MARE – BIOGRAPHIE – POP ROCK ANNI ’90 (sarà recuperato venerdì 13 marzo)

domenica 1 marzo

ASCOLI PICENO – IL GRANDE GIOCO

ASCOLI PICENO – SMARRIMENTO

PESARO – Appuntamenti dell’iniziativa BUON COMPLEANNO ROSSINI/SETTIMANE ROSSINIANE 2020

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – SCUSA SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE?

SAN COSTANZO – RICHARD DAWSON

URBINO – FEDERICO CONDOTTIERO. E LA CITTÀ IDEALE

lunedì 2 marzo

POLLENZA – IL TEST

CIVITANOVA MARCHE – THEATRE CIRCUS ELYSIUM/ALICE IN WONDERLAND

martedì 3 marzo

CORINALDO – CASALINGHI DISPERATI

FERMO – ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

MAIOLATI SPONTINI – MAURIZIO IV UN PIRANDELLO PULP

mercoledì 4 marzo

MONTECAROTTO – COPPIE FELICEMENTE INFELICI

CUPRA MARITTIMA – LONTANO LONTANO

PESARO – VINICIO CAPOSSELA/BESTIARIO D’AMORE

