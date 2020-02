Leggi qui la Delibera Ricorso Ospedale Comune San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Annunciato e poi fatto. Il Comune di San Benedetto ha deciso di ricorrere al Tar Marche in merito alla delibera di giunta regionale numero 1673 del 30 dicembre 2019 con la quale la Regione “ha individuato il sito da destinare alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera di primo livello dell’Area Vasta 5, indicando a tal fine nella località “Pagliare del Tronto” l’area per l’ubicazione del Nuovo Complesso Ospedaliero del Piceno”.

Il Comune ha dato mandato alla Dirigente del Settore Politiche Sociali Catia Talamonti di “conferire apposito incarico legale per proporre ricorso avverso la delibera di giunta regionale Marche in oggetto, con delega congiunta e disgiunta all’Avvocato Marina di Concetto del servizio dell’Ente Affari Legali e a un professionista esterno di elevata specializzazione, con specifica esperienza nella materia in oggetto”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.