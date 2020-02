SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco fa la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base dell’ Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato in prolungamento ed estensione di quello già in vigore un nuovo messaggio per vento su tutte le Zone di allertamento delle Marche e per MARE sulle zone 2 , 4 e 6 , con validità dalle 00:00 alle 24:00 di mercoledì , 26 febbraio 2020.

L’ avviso di condizioni meteorologiche avverse per il periodo di validità indica

VENTO :

nelle prime ore della notte previsti ancora venti da nord ovest , con raffiche fino a burrasca nelle zone di allerta 2,4,6 ; dal tardo pomeriggio previsto un nuovo rinforzo dei venti, da sud-ovest , con raffiche fino a tempesta violenta nelle zone di allerta 1,3,5 , e fino a burrasca forte nelle zone di allerta 2,4,6 MARE: nelle prime ore della giornata previsto mare agitato lungo tutto il litorale, con possibili mareggiate .

Moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata

