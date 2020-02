SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di tensione alle prime ore del 26 febbraio in Riviera.

A Porto d’Ascoli, in via Volta, auto in fiamme per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (quelli sambenedettesi erano impegnati a Pedaso per la donna trovata in auto senza vita).

Fiamme spente dai pompieri. Danneggiato un altro mezzo dal rogo.

