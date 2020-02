RIPATRANSONE – Fatalità alle prime ore del 26 febbraio.

A Ripatransone incidente stradale nella notte. Un’auto, secondo le prime indiscrezioni, è finita contro una pianta per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine in Contrada Fonte Abeceto.

È morto un 38enne, vani i soccorsi del 118 giunto sul posto in ambulanza. La vittima è Luigi Vagnoni.

Sul luogo anche i Vigili del Fuoco di Ascoli dato che quelli sambenedettesi erano impegnati a Pedaso per la 40enne trovata senza vita nella sua auto.

