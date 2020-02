SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La De Mitri Volley Angels Project batte la capolista Blueline Forlì nel campionato femminile di serie B2, bissando l’impresa dell’andata e allunga ancora di più in classifica, consolidando l’ottavo posto. Alla palestra Borgo Rosselli finisce 3-2 per le rossoblù (19-25; 25-21; 22-25; 25-19; 15-12).

A dispetto della pesante assenza della marchigiana Sopranzetti (per lei stagione finita) e di quella della Godenzoni, la Blueline Forlì, allenata dal “guru” Andy Delgado, è scesa in campo molto compatta e decisa, forte del primato in classifica. Dopo un primo momento di smarrimento nel quale la De Mitri ha spinto molto sull’acceleratore, la formazione forlivese prende decisamente in mano le redini del primo set, fino a vincere 25-19.

A nulla servono le tante mosse di coach Capriotti (tra cui il cambio di palleggiatrice con Gaia Gulino, che rimarrà a quel punto i campo per tutto il match) per cercare di invertire la tendenza. Inizio di secondo set con Forlì che prova a ribadire la superiorità del primo, ma questa volta la De Mitri è pronta a rispondere colpo su colpo per poi accelerare nel finale ed aggiudicarsi il set del pareggio.

Sul risultato del terzo parziale pesano i nove errori al servizio (28 nel corso dell’intero incontro) commessi dalla De Mitri e Forlì chiude 25-22 a proprio favore. Nel quarto set, il coraggio di forzare proprio al servizio diventa quell’arma in più al servizio delle padrone di casa, che con grande autorevolezza impattano con un importante 25-19. Il quinto set vede la De Mitri volare sulle ali dell’entusiasmo e la Blueline Forlì accusare il colpo oltremodo. Si chiude con un buon 15-12, respingendo anche gli ultimi tentativi di rimonta di un Forlì mai domo, ma che con la sconfitta nelle Marche perde anche la vetta della classifica. La formazione della De Mitri. Ragni 1, Nardi, Benazzi 22, Tiberi 19, Di Marino 14, Beretti 10, Conforti (L1), Di Clemente (L2), Cappelletti 3, Gulino 2, Caruso, Vallesi. All.: Capriotti-Ruggieri. La De Mitri si abbona alle imprese contro le romagnole e amplia il vantaggio sulla “zona rossa” (arrivato a + 14). Ora ci sarà da mantenere forma e concentrazione, poichè il prossimo turno, che avrebbe visto la De Mitri impegnata nel derby con la Conero Volley Ancona, fanalino di coda, è stato rinviato, così come tutta l’attività della pallavolo italiana.

