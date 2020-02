SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’aggiornamento pomeridiano, del 24 febbraio, dell’incontro a San Benedetto con Dirigenti e Assessori voluto dal sindaco Pasqualino Piunti per gestire eventuali necessità a livello comunale relative all’emergenza Coronavirus , si è preso atto che domattina è in programma un confronto tra Governo e Regioni per definire protocolli omogenei sulle misure preventive da adottare.

Nel frattempo, il Sindaco ha illustrato una bozza di direttiva che sarà diffusa nelle prossime ore per invitare i dirigenti a valutare, ai soli fini precauzionali, di dotare il personale, specialmente quello che opera a contatto con il pubblico, di opportuni presidi sanitari e a raccomandare l’adozione dei comportamenti igienici di prevenzione ampiamente diffusi dal Ministero della Salute.

