SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Lega Pro comunica che le partite Samb-Cesena e Virtus Verona-Samb (inizialmente previste per mercoledì 25 febbraio e domenica 1 marzo 2020) sono state rinviate.

Le date dei recuperi delle tre gare non disputate (Piacenza-Samb, Samb-Cesena e Virtus Verona) sono previste rispettivamente per mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. La Lega Pro precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

