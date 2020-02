24/02/2020 Il punto sul Coronavirus nelle Marche Conferenza stampa congiunta del presidente Luca Ceriscioli e il Gores, Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria, per fare il punto sulla situazione Coronavirus nella regione. Gepostet von Regione Marche am Montag, 24. Februar 2020

ANCONA – Nel nostro territorio arrivano misure per l’emergenza Coronavirus in Italia, specialmente al Nord. Attualmente non c’è nessun caso positivo nelle Marche ma dalla Regione arriva un’ordinanza con primi provvedimenti per la precauzione. Un documento valido dalla mezzanotte del 25 febbraio fino alla mezzanotte del 2 marzo.

Conferenza stampa congiunta del presidente Luca Ceriscioli e il Gores, Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria, per fare il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.

Scuole chiuse, quindi, da domani: riapriranno martedì 3 marzo. Annullate attività e manifestazioni sportive in tutta la regione, sempre dal 25 febbraio fino al 2 marzo.

Seguiranno aggiornamenti

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.