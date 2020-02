GROTTAMMARE – Riviera in festa domenica 23 febbraio.

A Grottammare la sfilata del Carnevale dei Bambini si è svolta con partenza da Piazza San Pio V e arrivo in piazza Fazzini, per la presentazione dei partecipanti e dei contenuti rappresentati dalle maschere.

I costumi sono stati realizzati secondo la tradizione ormai consolidata del Carnevale di Grottammare: nel corso delle settimane passate, le famiglie hanno trascorso parte del loro tempo libero riunite in luoghi privati o, in mancanza, negli spazi pubblici messi a disposizione del Comune, per vagliare idee e confezionare maschere e accessori con cui arricchire la sfilata domenicale.

Gioia e sano divertimento in tutto il centro.

