GROTTAMMARE – Tornano gli appuntamenti con il cinema dedicato ai viaggi.

Il 27 febbraio alle ore 21.15, presso l’Ospitale, Casa delle Associazioni (Paese alto di Grottamare) riprende la stagione dell’Associazione Blow Up di Grottamare intitolata “Cinelocomozioni” e dedicata al viaggio.

Dopo la pausa carnevalesca ecco la 18esima tappa del percorso con il grande e inquietante ultimo film di un regista straordinario, Ulrich Seidl. Safari racconta di un modo particolare di viaggiare e di fare le proprie vacanze.

“Ricchi turisti austriaci e tedeschi abbattono zebre e giraffe nelle riserve al confine fra Namibia e Sudafrica. Il regista segue le battute di caccia e registra voci e riflessioni dei suoi protagonisti: sul senso dell’attività venatoria, sul rapporto con l’Africa, sull’economia, la vita e la morte. Lo stile diretto e preciso tipico di Seidl non risparmia allo spettatore i particolari del mondo che documenta, evidenziandone impietosamente le venature grottesche, in un racconto che diventa lucido e tragico. Safari è una narrazione senza censure della realtà. Ulrich Seidl è uno dei più importanti registi e documentaristi nel panorama cinematografico attuale: attivo dal 1980, ha girato poco più di venti film (ricordiamo il magnifico Canicola, unico distribuito in Italia) con uno stile rigorosissimo, riconoscibile e mai ripetitivo. Seidl agisce sulla realtà spiazzando chi cerca di definire il suo cinema: documentario e fiction si mescolano senza soluzione di continuità. Il distacco con cui vengono filmati i protagonisti – evidentemente ignari di risultare sullo schermo figure grottesche e bizzarre – va ben oltre un’intenzione puramente derisoria ed evidenzia invece il totale scollamento di senso che esiste fra l’aberrante attività che svolgono e la totale mancanza di capacità logico-analitiche per comprenderne l’irragionevolezza.” (Luigi Locatelli, novocinemalocatelli.com)

L’ingresso è gratuito con tessera-abbonamento alla Federazione Italiana Cineforum 2019-2020, rilasciata dall’Assocazione Blow Up al costo di 10 euro e che può essere sottoscritta velocemente all’ingresso. La tessera F.I.C. consentirà di partecipare liberamente a quasi tutte le iniziative del ricco calendario della rassegna.

