CUPRA MARITTIMA – Riviera in festa per la prima celebrazione del 2020.

Cupra Marittima ha festeggiato, il 23 febbraio, la domenica del Carnevale con tante famiglie al seguito e moltissimi bambini mascherati ma non solo.

Divertimento e spazio alla fantasia con un angolo enogastronomico molto apprezzato.

Sabato pomeriggio, 22 febbraio, c’è stata la caccia al tesoro sul lungomare di Cupra e giochi, canti e balli a cura dei catechisti e del Csi (centro sportivo italiano).

Il sindaco Alessio Piersimoni ha commentato: “È stata soprattutto una festa per i bambini ed è stato bello tornare a festeggiare il carnevale anche nella nostra Cupra. Un grazie particolare alla Proloco e all’assessore agli eventi Sacchini, per l’organizzazione dell’evento e per aver pensato oltre all’animazione anche alla preparazione di Frittelle sia dolci che salate. Un grazie a tutti i partecipanti grandi e piccoli: prossimo appuntamento il 13 agosto per il carnevale estivo cuprense”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.