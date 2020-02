SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ scomparso oggi Mirko Dardari, lo storico primario del Reparto di Radiologia dell’Ospedale di San Benedetto. Dardari, prima di arrivare in Riviera nel 1965, fu docente presso l’Università di Modena.

“Si è distinto per l’elevata e qualificata professionalità, per lo spiccato senso del dovere e di abnegazione a servizio della cittadinanza, per il notevole spirito di umanità e di sensibilità per i problemi altrui dando lustro alla nostra Città in tutto il settore sanitario regionale e nazionale” scriveva il Comune di San Benedetto quando nel 1990 lo insignì del Premio Truentum

