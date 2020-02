SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ scomparso oggi a 95 anni di età Mirko Dardari, lo storico primario del Reparto di Radiologia dell’Ospedale di San Benedetto. Dardari, prima di arrivare in Riviera nel 1965, fu docente presso l’Università di Modena.

“Si è distinto per l’elevata e qualificata professionalità, per lo spiccato senso del dovere e di abnegazione a servizio della cittadinanza, per il notevole spirito di umanità e di sensibilità per i problemi altrui dando lustro alla nostra Città in tutto il settore sanitario regionale e nazionale” scriveva il Comune di San Benedetto quando nel 1990 lo insignì del Premio Truentum.

I funerali domani alle 15 presso la chiesa di S.Antonio. lo piangono il figlio Alessandro, la nuora Manuela e il nipote Luca.

