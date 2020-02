SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una volta il quartiere di San Filippo Neri, a San Benedetto, preso di mira dai malviventi.

Nelle ultime ore, in via Marsala, come accaduto recentemente, altra attività commerciale nel mirino dei ladri.

Linea Informatica ha subito un tentato furto ma l’allarme avrebbe messo in fuga i ladri. Restano, però, al proprietario i danni con la porta dell’esercizio rimasta danneggiata.

Indagano le Forze dell’Ordine.

