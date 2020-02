MONTEFIORE: Di Leonardo, Carboni, Santarelli, Traini, Rossi, Ciarrocchi (45’Sciarresi), Rastelli, Giuliani (45’Lauri), Benedetti, Cossignani, Greco (75’Vallesi). All. Giuliani.

MONTE E TORRE: Perfetti, Cocci, Lopedote, Mattiozzi, Boccatonda, Ulivello, Smerilli (85’Lepidi), Simoni, Panti (68’Medori), Della Valle (85’Bracalente), Marziali (66’Croceri). All. Battaglini.

RETI: 40’Ulivello, 76’Smerilli, 90’Bracalente.

ARBITRO: Leoni di San Benedetto del Tronto.

Ancora una sconfitta interna per il Montefiore che vede sempre più vicino l’incubo terza categoria, stavolta la squadra a imporsi fuori casa è il Monte e Torre per tre reti a zero. Locali che, nonostante il risultato finale, non giocano male il primo tempo rendendo cosi la partita più equilibrata del previsto. Gli ospiti però passano prima del finale di tempo con Ulivello che è bravo a colpire di testa portando avanti i suoi. Ripresa che non racconta molte emozioni, con gli ospiti che controllano adeguatamente la partita arrivando a siglare il raddoppio con Smerilli che sfrutta molto bene l’assist al centro dell’area da parte del compagno. Tris nel finale del neo entrato Bracalente che chiude definitivamente la partita.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.