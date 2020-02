AGGIORNAMENTI Il centro diagnostico regionale di riferimento ha comunicato che il risultato delle indagini sui tre casi monitorati oggi è risultato negativo. “Confermiamo che a oggi nelle Marche non abbiamo al momento nessun caso positivo” afferma il Governatore Luca Ceriscioli.

FERMO – Arrivano novità importanti da un Comune interessato da un caso sospetto di Coronavirus come affermato dalla Protezione Civile Marche.

Siamo a Fermo e le ultime notizie giungono direttamente dal sindaco Paolo Calcinaro tramite una nota del Comune: “Il controllo del soggetto, che peraltro non era nel nostro comune ma in un altro della nostra provincia, ha dato esito negativo. Il soggetto era comunque asintomatico e controllato poiché proveniente da un comune, in questo momento, interessato dal fenomeno. Quindi in questo caso nessun rischio ma bisogna sempre essere vigili. Ringrazio la nostra Asur per professionalità e tempestività negli aggiornamenti”.

