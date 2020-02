SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato stampa della Protezione Civile delle Marche sull’emergenza Coronavirus.

COVID-19 – Aggiornamento dalla Protezione Civile Regionale delle Marche delle ore 17 del 22 febbraio 2020

_________________

“ll Gores, gruppo operativo per l’emergenza sanitaria delle Marche, comunica che a oggi non ci sono casi confermati di Coronavirus nella Regione.

Questa mattina il Gores è venuto a conoscenza dal Comitato operativo nazionale che all’ospedale di Cremona sono stati identificati oggi due casi accertati di Coronavirus. Per motivi di salute pubblica è stata dunque assunta, in condivisione con le Prefetture, la decisione di sospendere la partita Ascoli Cremonese.

Tre i casi in osservazione oggi, uno a Fermo e due ad Ancona, per i quali è stato messo in atto il percorso di valutazione diagnostica. I risultati dei tamponi saranno disponibili in serata.

I cittadini che hanno dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, né negli studi dei loro medici, ma devono contattare telefonicamente i medici di medicina generale o, durante gli orari in cui non c’è la reperibilità, la guardia medica, che fornirà le indicazioni in base alle singole situazioni.

La richiesta ai cittadini è quella di affrontare questa emergenza con attenzione ma senza allarmismi, ontribuendo ad evitare la diffusione seguendo le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità:

Lavati spesso le mani

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.