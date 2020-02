MONTEPRANDONE – Scontro nella giornata del 22 febbraio nell’entroterra del Piceno.

Incidente stradale fra auto in via Largo 24 Maggio a Centobuchi: sul posto personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. I feriti sono stati portati all’ospedale di San Benedetto per accertamenti.

Sul luogo del sinistro sono giunti i carabinieri per accertare la dinamica.

