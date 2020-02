SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente stradale in Riviera.

A San Benedetto, poco prima delle 14 del 22 febbraio, una ragazza di giovane età è stata investita da un’auto in via Manara.

Sul posto personale sanitario del 118 per i soccorsi, è stata in seguito trasportata al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori cure mediche.

Sul luogo anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

