Capitaneria di Porto in azione: da San Benedetto mezzi e Sub della Guardia Costiera e vedette delle Fiamme Gialle

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono ancora ore di tensione lungo la costa marchigiana.

Nella mattinata del 22 febbraio sono proseguite le ricerche di Vincenzo Castellani, 51 anni, pescatore di Porto Recanati, disperso ieri mattina nelle acque prospicenti il litorale del medesimo Comune, a circa 4 miglia dalla costa.

Le ricerche iniziate ieri mattina a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 1530 della Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona, nella quale alcuni pescatori avevano notato l’imbarcazione del 51enne denominata “ANNA-8AN325” muoversi in circolo senza nessuno a bordo.

La macchina dei soccorsi messa in campo ha visto, nella giornata di ieri, impegnati mezzi aerei, navali e sub della Guardia Costiera, mezzi navali della Guardia di Finanza e di un rimorchiatore partito dal porto di Ancona. L’imbarcazione da pesca, recuperata e posta a secco in località “Fiumarella” del Comune di Porto Recanati, è stata ispezionata dai militari della Guardia Costiera che, da una prima analisi, non riporta alcun segno di manomissione o danneggiamenti dovuti a urti o collisioni.

All’attualità la zona di ricerca, allargata dopo le prime 24 ore di operazioni, si estende dalla Foce del Fiume Musone a nord, sino alla foce del Fiume Tronto a sud, per una distanza verso il mare di circa 10 miglia nautiche (18,5 chilometri).

Data la vastità dell’area di ricerca è stato nuovamente impiegato il velivolo della Guardia Costiera ATR42 denominato “MANTA 10-03”, unitamente ad un elicottero AB412 di Vigili del Fuoco, entrambi decollati dall’aeroporto di Pescara.

Sono impegnate nelle ricerche tre motovedette S.A.R. (Search And Rescue) della Guardia Costiera (CP 861-CP 839-CP 843)n partite rispettivamente dai porti di Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto.

A monitorare le acque anche un’imbarcazione dei Vigili del Fuoco, e squadre di subacquei del 1°Nucleo Sub della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e del Nucleo Sub Vigili del Fuoco di Ancona.

In fase di perlustrazione anche le vedette della Guardia di Finanza, sezione Navale, di San Benedetto (V.908) e da Ancona.

