SANT’OMERO – Scontro fatale alle prime ore del 22 febbraio.

Stanotte, intorno alle 00:40, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sulla SP 259, per un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra Garrufo di Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, sulla rotonda esistente nei pressi della ditta per la produzione di maglieria “Gran Sasso”.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Honda Jazz che, giunta in prossimità della rotonda stradale ha tirato dritto, andando a scontrarsi violentemente contro un albero di ulivo posto all’interno della stessa rotonda.

Il conducente, il 49enne Francisco Hugo De Rita, deceduto a causa dell’impatto, era nato in Brasile ed era residente ad Ancarano. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, ad illuminare la scena dell’incidente ed hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre l’uomo dall’abitacolo dell’auto.

L’autorità Giudiziaria ha autorizzato la rimozione del corpo, che è stato successivamente recuperato da parte di un’agenzia di pompe funebri.

Sul posto, oltre ai Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, è intervenuto anche personale sanitario del 118 di Sant’omero, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

