SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una volta Forze dell’Ordine sulla costa per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e il consumo, in particolare dei minorenni.

Carabinieri e Fiamme Gialle, con l’ausilio anche di unità cinofile, al centro di San Benedetto per controlli antidroga. Nel mirino diversi locali della Riviera.

Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli del blitz e delle perquisizioni effettuate.

Un’operazione che ricorda quello avvenuto a fine anno scorso in via San Martino al Bar Ginger dove furono denunciati diversi giovani, fra cui minorenni, per possesso di droga.

