SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno tutti “rivieraschi” i candidati consiglieri del M5S per le elezioni regionali marchigiane previste nella prossima primavera. Si sono svolte infatti nella giornata di giovedì 20 febbraio le “regionarie”, anche se per i 4 posti disponibili nella lista, per quel che riguarda il Piceno, si erano presentati appena in 5, tra cui le due donne Elena Russo di Cupra e Laura Ciabattoni di San Benedetto, quindi già sicure di essere in lista.

Con loro anche il consigliere regionale in carica Peppe Giorgini e Rosario Davide Ermanno di Grottammare. Un quinto candidato era di Comunanza.

Non vi sono dunque candidati consiglieri di Ascoli o dell’entroterra.

Qui puoi leggere il Pdf con tutti i candidati consiglieri regionali: Regionarie Marche

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.