PIACENZA – Dopo la riunione in prefettura nel pomeriggio, si è deciso di sospendere tutti gli incontri di calcio nella provincia di Piacenza, compresa Piacenza-Samb in programma domenica 23 febbraio.

Come spiega SportPiacenza (clicca qui): “La decisione è stata presa dalla prefettura a causa della contiguità territoriali dei centri lombardi col piacentino, in particolare anche perché è risaputo che un buon numero di supporter biancorossi arriva proprio da quelle zone che stanno sull’altra sponda del Po ma che da sempre hanno subito l’influenza della città. A chiudere sono, oltre alle scuole, anche tutti gli impianti sportivi delle città nel fine settimana, sia per le partite dilettantistiche, giovanili o dei professionisti. Per quanto riguarda Under 17 e Under 15, impegnate a Carpi, il club chiederà il rinvio a causa del fatto che numerosi giocatori delle due squadre risutano impossibilitati a muoversi essendo del lodigiano”.

