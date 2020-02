TERAMO – Sono partiti dal 17 febbraio, dal comune di Roseto degli Abruzzi i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale della strada statale 16 a cura della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. L’avvio degli interventi fa seguito alla decisione resa nota alcune settimane fa dalla società di farsi direttamente carico delle operazioni di ripristino dell’asfalto nei Comuni dove, a seguito del periodo di blocco del traffico pesante sul viadotto Cerrano, era stato reindirizzato il transito dei TIR.

La Direzione di Tronco di Pescara di ASPI, attraverso la società Pavimental, effettuerà a partire da questa notte interventi nei territori di Roseto, Pineto, Silvi e Città Sant’Angelo, secondo un piano già condiviso con i Comuni e dopo aver informato il MIT. Gli interventi, che vedono l’impiego di due squadre per un totale di 15 persone tra tecnici e operai, sono stati pianificati in tre fasi di lavorazione: fresatura della pavimentazione, stesa di conglomerato bituminoso di usura per uno spessore di 5 centimetri e rifacimento della segnaletica orizzontale. Tutte le attività saranno svolte in orario notturno a basso flusso di traffico (22-6). Per tutta la durata dei lavori, la viabilità scorrerà a senso unico alternato.

In particolare, nel Comune di Roseto i lavori riguarderanno il tratto tra il ponte fiume Vomano ed il torrente Borsacchio e proseguiranno per circa sette notti consecutive. A seguire, per due notti consecutive e sempre in orario notturno, le stesse attività saranno svolte nel comune di Pineto, nel tratto compreso tra l’uscita dal casello di Atri-Pineto e la rotonda di intersezione con la Strada Statale 16. Si proseguirà poi con il comune di Silvi Marina, dove per 10 notti consecutive verrà ripristinato il manto stradale nel percorso tra il km. 431 ed il km. 438 della Strada Statale 16. Infine, sarà oggetto di attività di riqualifica, per 10 notti consecutive, il tratto tra l’uscita dal casello di Pescara Nord e la rotonda di intersezione con la Strada Statale 16 ricadente nel comune di Città Sant’Angelo.

