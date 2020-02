GROTTAMMARE – Comunicazione sulla viabilità.

Sull’A14 per lavori di manutenzione all’interno della galleria “Vinci”, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di lunedì 24 alle 6 di martedì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non si potrà usufruire delle aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate all’interno del tratto chiuso.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, si consiglia di proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara con rientro sull’AA14, alla stazione autostradale di Grottammare, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;

verso Ancona/Bologna dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, si consiglia di proseguire sulla SS16 adriatica, verso Ancona con rientro sull’A14, alla stazione autostradale di Pedaso, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna;

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.