MASSIGNANO – Scontro violento fra mezzi nell’entroterra al confine tra la provincia ascolana e fermana.

A Massignano incidente stradale nella serata del 20 febbraio, coinvolte tre auto.

Un mezzo si è ribaltato, sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Una donna è stata portata in ospedale a San Benedetto per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.