SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di domenica 1° marzo il Centro Commerciale PortoGrande ospiterà la giovanissima YouTuber Valeria Vedovatti.

Sarà un’occasione per tutti coloro che vorranno incontrarla dal vivo e scattare una foto ricordo con lei. A partire dalle ore 16.30 la Vedovatti salirà sul palco per il firma copie del suo primo libro dal titolo “Come stai? Chiudi gli occhi, ascolta il tuo cuore”.

Valeria Vedovatti è un vero fenomeno dei social, nonostante la sua età, appena 17 anni compiuti lo scorso 15 gennaio. E’ nata in Svizzera, nel cantone italiano ed ha aperto il suo canale Youtube nel 2017 raggiungendo ad oggi 471 mila iscritti. Ma i numeri sono ancora più altri sulle altre piattaforme social in cui è presente. Su Instagram ha toccato quota 673 mila follower mentre la popolarità maggiore l’ha raggiunta sul social più in voga del momento, Tik Tok con oltre 787 mila seguaci. Numeri che fanno girare la testa per la giovanissima influencer.

Gli attestati di stima non finiscono qua perché ad agosto 2019 si è aggiudicata il premio Kid’s Choice Awards tra le Nuove star preferite e per il 2020 è in lizza per la vittoria dei Nickelodeon Kids Choice Awards come Star di Internet preferita.

Per tutti coloro che vorranno partecipare all’evento, si ricorda che si avrà diritto al Pass prioritario acquistando il libro all’interno del Centro PortoGrande nel punto libri dell’Ipercoop o presso la Libreria Giunti al Punto. I Pass saranno distribuiti a partire dalle ore 11 sino alle 16.30 del 1° marzo.

Per accedere al firmacopie saranno necessari il libro, il pass e la liberatoria che sarà pubblicata sulla pagina Facebook del Centro Commerciale.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.