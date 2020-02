SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto aderisce all’iniziativa “M’Illumino di Meno”, organizzata dalla trasmissione di Radio 2 “Caterpillar“, e indetta per il prossimo 6 marzo.

In occasione della giornata a favore del risparmio energetico e dell’economia circolare, in tutti i plessi delle scuole cittadine oltre che al Liceo Scientifico Rosetti, l’Ipsia e l’Itc e Liceo Linguistico Capriotti saranno spente le luci in tutte le aule dalle ore 12 al termine delle lezioni, mentre l’illuminazione della Torre dei Gualtieri sarà spenta dalle 18 alle 19.30.

In tutte le classi saranno illustrati gli eco-codici relativi alle EcoSchools. Il Comune ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

