SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Assemblea convocata dal quartiere di San Filippo Neri che avrà per tema la scuola Isc Nord e in particolare gli studenti e le famiglie della scuola media Manzoni di via Ferri. Infatti ci sarebbe un progetto per spostare gli studenti alla media Sacconi di via Leopardi, in pieno centro cittadino.

L’incontro, organizzato dal Comitato di quartiere nella sala di San Filippo Neri, ha per titolo “Che succede nel nostro quartiere?” e nel volantino di presentazione si legge: “Parleremo con l’Amministrazione Comunale e la dirigenza dell’Isc nord delle problematiche della scuola e del nostro quartiere. La comunità scolastica è preziosa per il territorio ed arricchisce tutto l’indotto commerciale e immobiliare“.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.