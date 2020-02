SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale e culturale in Riviera nei prossimi giorni.

Un appuntamento imperdibile quello di venerdì 21 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto: “Il diritto di Leggere”, organizzato dalla Omnibus Omnes con la collaborazione della UICI, Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, sezione di Fermo e Ascoli Piceno, e con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Un incontro che coniuga due capisaldi della società civile, la cultura e il diritto alla lettura. Durante l’evento, introdotto da Raffaella Milandri, ideatrice della iniziativa, ci sarà l’intervento di Cristiano Vittori, presidente della UICI sezione di Fermo e Ascoli, che nell’ occasione parlerà della ricorrenza, proprio il 21 febbraio, della Giornata Nazionale del Braille.

Verrà presentato il volume “Le Avventure di Pinocchio” in edizione ad alta leggibilità, a cura di Giampietro De Angelis, della casa editrice sambenedettese Mauna Kea; il volume è solo il primo di una collana di grandi classici e non solo, dedicati ad un pubblico adulto, e ad alta leggibilità. Per chi ha problemi di lettura dovuti alla ipovisione o semplicemente all’avanzare della età, molte edizioni sono infatti proibite: caratteri piccoli e troppo ravvicinati fra loro non permettono di avvicinarsi alla carta stampata, se non con serie difficoltà.

Dice Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus Omnes: “È fondamentale garantire il diritto di leggere. Soprattutto a chi ha problemi di vista e non ha un buon approccio con il libro digitale; o con l’audiolibro, che è invece una soluzione eccellente per chi ha una ipovisione grave”. Il progetto prevede anche che le opere ad alta leggibilità possano essere trasformate in braille, non in vendita ma a disposizione della comunità. Durante l’incontro parteciperanno, con letture del volume di Pinocchio, gli attori Salvo Lo Presti e Carla Civardi.

