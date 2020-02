Pubblicate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà Federico Fontani l’arbitro di Piacenza-Samb, gara valida per la ventisettesima giornata del Girone B della Serie C. Fontani quest’anno ha già diretto la squadra di Montero in occasione della gara interna contro l’Arzignano, vinta 2-1.

Collaboreranno con Fontani gli assistenti Lucia Abruzzese di Foggia e Fabio Pappagallo di Molfetta.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.