FERMO – Sei milioni di euro di utili e indicatori del credito in crescita per la Cassa di Risparmio di Fermo Spa: il 10 febbraio scorso il Consiglio di Amministrazione ha infatti approvato gli schemi di bilancio.

Gli impieghi economici lordi raggiungono 1.101,8 milioni di euro con un incremento del 3,54% rispetto al 2018.

Il volume complessivo dei crediti in bonis verso la clientela ammonta a 948 milioni di euro in crescita del 9,4% anno su anno, confermando l’importanza del sostegno offerto ai territori in cui la Banca opera. Il rapporto cost/income si attesta al 60,2%. Mentre un lungo e articolato lavoro è stato svolto per la gestione degli Npl.

Significativo il ruolo di supporto al territorio confermato dal totale delle erogazioni che cresce a 257 milioni di euro (+48 % anno su anno).

Positivi anche i dati della raccolta diretta che sale a 1.548 milioni di euro contro 1.467 milioni del precedente esercizio (+5,24 %). Cresce anche la raccolta indiretta che passa da 1.210 milioni di euro agli attuali 1.252 milioni (+3,38%).

Trainato dall’incremento degli impieghi e dalla buona performance del portafoglio titoli, cresce il margine di interesse che si attesta a 30.344 mila euro (+5,18 % rispetto al 2018).

In aumento anche l’utile netto che raggiunge i 6 milioni di euro. Si rafforza ulteriormente la patrimonializzazione ed il Cet 1, pari al 14,56%, conferma livelli di rilievo che consentiranno, nel prosieguo, di operare su basi sempre più solide dando forza e sostegno ai vari progetti di sviluppo locale.

Positiva l’attività di sviluppo che vede incrementare ancora il numero dei conti correnti dell’1,1% rispetto al 2018.

Il Direttore Generale di Carifermo Ermanno Traini commenta: “Presentiamo dei risultati soddisfacenti, frutto del lavoro professionale di squadra di tutte le persone della Banca. La riorganizzazione degli orari di apertura degli sportelli, ha permesso il mantenimento di presidi importanti in tutte le realtà del nostro territorio. La sfida dei prossimi anni sarà dedicata all’innovazione come strumento per rafforzare il business tradizionale legato al territorio”.

Il Presidente Amedeo Grilli ringraziando il Direttore Generale e tutti quelli che, nel corso dell’esercizio, hanno contribuito, in un contesto complesso, a conseguire risultati molto positivi, ha sottolineato l’importanza della Banca locale e del fondamentale ruolo che svolge nelle province ove è presente.

