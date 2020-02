Il 22 marzo pomeriggio riservato ai nostri ragazzi e giovanissimi in viale Buozzi. Il 23 la gara competitiva e non. Tutte le info

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento classico e sportivo il prossimo mese in Riviera.

Il prossimo 21 e 22 marzo a San Benedetto torna l’appuntamento giunto ormai all’edizione numero 22 della Mezza Maratona dei Fiori.

Il 21 marzo dalle ore 16 si svolgerà Mezza Maratona Kid’s: pomeriggio riservato ai nostri ragazzi e giovanissimi che si divertiranno in Viale Buozzi su distanze in base alle rispettive fasce d’età. Potranno partecipare i giovanissimi a partire da 4 anni fino ai 12 anni ( per essere iscritti basta andare sul sito www.avisatleticasbt.it; è richiesto un certificato medico di buona salute per poter essere iscritti, senza tale certificato non potranno accedere al percorso). A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione.

Il giorno 22 marzo con partenza ore 9.15 torna la gara competitiva e non (modalità iscrizioni e regolamento sul sito www.avisatleticasbt.it).

Confermata anche per l’edizione 2020 la Family Run una passeggiata aperta a tutti di km 4 nello splendido lungomare chiuso al traffico.

Gara totalmente chiusa al traffico, ideale per fare il personal-time in quanto il percorso è totalmente pianeggiante “con dislivello 0” omologato dalla Federazione Italiana Atletica Leggera.

Ricordando che le iscrizioni sono già aperte e il primo step, 20 euro, scadrà il 5 marzo, il presidente Domenico Piunti annuncia che le iscrizioni stanno già registrando un ottimo livello di adesioni. Con molta soddisfazione il Presidente comunica che per il 22° anniversario i lavori stanno procedendo per il meglio e in sinergia con L’amministrazione Comunale e la Polizia Locale al fine di garantire come ogni anno un miglior servizio possibile ai partecipanti.

Diverse anche le convenzioni con hotel e ristoranti che hanno aderito all’iniziativa visto l’ormai consolidato afflusso di moltissimi atleti e accompagnatori in questo periodo considerato di apertura alla stagione turistica della nostra città. E’ possibile consultare la lista dei ristoranti e hotel convenzionati con l’evento dal sito www.avisatleticasbt.it

Domenico Piunti ricorda che la gara è riuscita a portare in riviera oltre 3.400 partecipanti l’anno precedente e ben 5.400 nel 2011 quando la nostra location fu teatro del Campionato Italiano di Mezza Maratona. Con visibile emozione lo stesso Piunti ringrazia tutto lo Staff che lavora alle sue spalle e con grandissimo impegno al fine di raggiungere livelli di maggiore rilievo anno dopo anno.

Altro aspetto molto importante è il coinvolgimento di molti studenti di alcuni Istituti Scolatici che l’associazione ha consolidato nel tempo con il progetto di “ alternanza scuola Lavoro”, oltre il fine benefico della manifestazione rivolta all’aiuto di una cooperativa sociale locale Fabbrica dei Fiori.

“Un ringraziamento va a tutti i partner dell’evento e al Circolo Tennis Maggioni che nella persona di Afro Zoboletti da anni mette a disposizione la struttura per il servizio docce e deposito borse custodito – afferma Domenico Piunti – La Mezza Maratona dei Fiori da diversi anni è annoverata fra le più partecipate del centro Italia. Rinnovo l’invito con l’appuntamento cittadino per due giornate di sport e promozione di un sano stile di vita il prossimo 21 e 22 marzo 2020 a San Benedetto del Tronto in Piazza Giorgini”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.