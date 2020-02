MONTEPRANDONE – Incidente alle prime ore del 17 febbraio nell’entroterra Piceno.

Un’auto si è schiantata contro un palo in via della Barca rischiando di finire contro una casa. Il conducente, inoltre, non si è fermato ed è scappato per far perdere le proprie tracce.

La segnalazione del sinistro è arrivata ai Vigili Urbani, coordinati dal Comandante Eugenio Vendrame. La Polizia Municipale sta indagando per risalire al responsabile.

Sul posto sono stati rinvenuti pezzi di veicolo appartenenti con probabilità alla vettura incidentata.

