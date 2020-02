GLI ANNI PIU’ BELLI

GIO 20 ore 21:30

VEN 21 ore 21:30

SAB 22 ore 19:15-21:30

DOM 23 ore 19:15-21:30

LUN 24 ora 21:30

Data di uscita:

13 febbraio 2020

Genere:

Drammatico

Anno:

2020

Regia:

Gabriele Muccino

Attori:

Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Paola Sotgiu, Francesco Acquaroli, Elisa Visari

Paese:

Italia

Durata:

129 min

Distribuzione:

01 Distribution

Sceneggiatura:

Gabriele Muccino, Paolo Costella

Montaggio:

Claudio Di Mauro

Musiche:

Nicola Piovani

Produzione:

Una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment

TRAMA

Gli anni più belli, il film diretto da Gabriele Muccino, è la storia di un gruppo di quattro amici, formato da Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria). La loro amicizia dura da ben 40 anni, esattamente dal 1980 ad oggi, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta. I tre uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma – unica donna del gruppo – di cui Paolo s’innamora immediatamente.

La piccola comitiva ha affrontato cose belle, come speranze e successi, e momenti brutti, dovuti a delusioni e fallimenti. Ma al racconto di amicizia e di amore si intreccia inevitabilmente quella che è stata la storia d’Italia e di conseguenza degli Italiani in questi ultimi decenni. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli; quello che rivela è che apparteniamo tutti a un cerchio della vita nel quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi generazione dopo generazione.

Riuniti dopo anni, nel corso dei quali hanno preso strade diverse, i quattro si ritrovano ancora una volta insieme per ricordare i momenti di gioia e quelli che hanno messo duramente alla prova la loro amicizia, come la delusione di Paolo o i rimpianti di Giulio.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

GIO 20 ore 19:30

VEN 21 ore 19:30

SAB 22 ore 17:30

DOM 23 ore 17:30

LUN 24 ora 19:30

Data di uscita:

20 febbraio 2020

Genere:

Avventura

Anno:

2020

Regia:

Chris Sanders

Attori:

Karen Gillan, Harrison Ford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly, Omar Sy, Wes Brown, Terry Notary

Paese:

USA

Durata:

105 min

Distribuzione:

Walt Disney Italia / 20th Century Fox

Sceneggiatura:

Michael Green

Fotografia:

Janusz Kaminski

Montaggio:

David Heinz

Musiche:

John Powell

Produzione:

3 Arts Entertainment, Twentieth Century Fox

TRAMA

Il Richiamo della Foresta, film diretto da Chris Sanders, è basato sull’omonimo romanzo di Jack London.È la storia di un cane di nome Buck, che vive come animale domestico in California, conducendo un’esistenza tranquilla. Per una serie di tristi eventi, durante la Corsa all’oro del 1890, Buck si ritrova a dover affrontare il selvaggio territorio dell’Alaska e la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane da slitta e da semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader. Quest’avventura gli permetterà di capire chi è e trovare il suo posto nel mondo.

PREZZI

6,50 intero

5 ridotto (si intende sotto i 12 e sopra i 65 anni)

Lunedì tagliandi a 5 euro

