NOTARESCO – La sua vita era diventata ormai un incubo e, sfinita e stremata, si è rivolta ai carabinieri per denunciare tutte le vessazioni che stava subendo da oltre un mese.

Una donna residente nel Teramano è andata dai carabinieri di Notaresco per porre all’attenzione i comportamenti sconsiderati che il suo ex compagno stava tenendo nei suoi confronti.

Oggi pomeriggio, 17 febbraio, i Carabinieri di Notaresco, a Teramo, in esecuzione di misura cautelare hanno arrestato un teramano di 35 anni. Il Gip di Teramo ha infatti concordato con l’attività di indagine dei militari dell’Arma i quali, dopo aver ascoltato il racconto della ex compagna, hanno acquisito una serie di indizi a carico dello stalker.

Dalle indagini, infatti, è emerso che l’uomo, a partire dallo scorso mese, aveva tentato di contattare innumerevoli volte la vittima sia con Sms che con telefonate, molte delle quali anche in orario notturno. I Carabinieri hanno anche documentato almeno tre episodi di pedinamento, uno dei quali sfociato con delle percosse per la donna.

Addirittura anche un inseguimento lungo l’autostrada A14 per impedire alla ex compagna di recarsi ad una festa di amici nella Val Vibrata e numerosi appostamenti non solo sotto casa della donna ma anche dei suoi familiari.

In un altro caso lo stalker aveva anche rigato tutte le portiere e il cofano anteriore dell’auto della malcapitata, lasciandole sul parabrezza bigliettini minatori.

Dopo l’arresto i Carabinieri hanno condotto il 35enne a casa, agli arresti domiciliari.

