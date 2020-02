VIDEO Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi. Le persone rimaste coinvolte, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze

TERAMO – Brutto incidente stradale nel Teramano il 17 febbraio.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta sulla S.P.3, meglio nota come Pedemontana Teramo-Vibrata, all’interno della galleria di Piancarani di Campli, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Giulianova, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di competenza, due auto, una Bmw X1 e una Peugeot 206, si sono scontrate al km 6+200 della superstrada, all’interno della galleria. A seguito dell’incidente le due auto hanno impattato violentemente le pareti della galleria riportando notevoli danni e la Peugeot 206 si è incendiata.

Il conducente della Bmw e le due donne a bordo della Peugeot sono riusciti autonomamente a scendere dai mezzi incidentati e si sono allontanati rapidamente mettendosi al sicuro. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno riscontrato che l’autista di un auto di passaggio aveva già spento con un estintore le fiamme che stavano avvolgendo la Pegeout. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture coinvolte.

Le tre persone coinvolte nell’incidente non hanno riportato gravi conseguenze, ma sono comunque state trasportate con due ambulanze in ospedale, per i necessari accertamenti sanitari. La galleria è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento e di rilievo dell’incidente.

