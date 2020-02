FERMO – Si sono concluse il 16 febbraio, nella piscina comunale di Fermo, le gare di qualifica valide per i Campionati Regionali per gli esordienti A e B che si terranno a marzo nell’impianto di Grottammare Piscine.

I 22 esordienti A e i 14 esordienti B della Delphinia Team Piceno dimostrano ancora una volta di essere un gruppo solido, che cresce di gara in gara nei risultati, come nel suo organico.

I ragazzi hanno generato grandi emozioni, dando vita a gare vissute con entusiasmo e grinta. Le 31 nuove qualifiche conquistate a Fermo, sommate con le altre, fanno salire il bottino di queste nuove promesse del nuoto a 173 qualifiche. Un numero sorprendente che sottolinea con forza l’ ottimo operato dei tecnici della Delphinia Team Piceno nella crescita multilaterale di ogni singolo ragazzino, evitando precoci e dannose specializzazioni che ne minerebbero lo sviluppo.

Il gruppo si allena sia nell’ impianto di Piscine Ascoli Piceno che in quello di Grottammare Piscine, con uno staff tecnico di eccellenza dove il rispetto per l’ atleta é a 360 °, non relegato solo all’ ambito natatorio ma attento ad aspetti quali l’ osservazione delle regole societarie, degli spazi comuni e della crescita armonica del gruppo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.