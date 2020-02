VIDEO Circa 400 studenti coinvolti. Percorso al centro e non mancherà animazione con musica e balli: “Importante tradizione dopo un periodo di appannamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera è pronta a celebrare una festa molto sentita (e amata in particolare dai più piccoli) con conferme, novità e ritorni.

Parliamo del Carnevale, ovviamente. San Benedetto e Porto d’Ascoli si preparano a festeggiare con una serie di iniziative tra il 22 e il 25 febbraio. Al centro torneranno i carri e i gruppi mascherati ma non mancheranno animazione, musica e specialità culinarie.

Di seguito il programma delle feste

Oggi, 17 febbraio, l’associazione “Amici del Carnevale” ha presentato il programma dell’edizione 2020 con una conferenza in municipio. Borraccia omaggio per gli alunni che parteciperanno con le scuole. 30 mila euro investiti per gli eventi a San Benedetto e Porto d’Ascoli.

Pierluigi Tassotti apre la conferenza: “Ringraziamo l’associazione per la passione e i sacrifici economici per aver riportato cose importanti nel Carnevale di San Benedetto dopo un periodo di appannamento”.

Pasqualino Piunti afferma: “Torna il Carnevale a San Benedetto perché c’è un gruppo che ha dimostrato di amare la città. Lavorare per realizzare i carri è sinonimo di passione e amore. Ringrazio l’assessore di riferimento e i consiglieri che hanno contribuito a permettere tutto ciò. Un Carnevale che verrà festeggiato in tutto il territorio, a San Benedetto e Porto d’Ascoli. Una tradizione che deve tornare salda come un tempo”.

Alberto Malavolta dichiara: “Noi ringraziamo il Comune che ci ha ridato linfa e carica dopo anni difficili. L’amministrazione è stata vicina a noi dell’associazione e ci ha dato una spinta solidale ed economica. I carri sono ‘Arrivé lu Carnevà’, ‘Banda Asterix’ e ‘La febbre del Sabato Sera’ (quest’ultimo da Castignano)”.

Altra novità saranno i gruppi mascherati: circa 400 i ragazzi che saranno coinvolti. I gruppi sono nove Grease, In mare i solo pesci, Emojii, Gli egizi e la loro divinità, Supereroi, Sistema Solare, le Regioni d’Italia tra Gusto e Leccornie e A Spasso nel Tempo.

Il percorso dei carri si svolgerà al centro di San Benedetto con una piccola riduzione dell’ordinario circuito dovuta anche ai lavori presenti in zona vicino l’area portuale. Ci sarà un palco dove avverrà l’animazione e la presentazione di carri e gruppi e tanto altro.

E’ auspicata la partecipazione della cittadinanza a tutti gli eventi: “Puntiamo a ridare ai sambenedettesi i fasti di un tempo ma c’è bisogno, ovviamente, del loro sostegno e della presenza. Vi divertirete, giungete in massa. Non ve ne pentirete”.

Da amministrazione e associazione l’augurio, anche, che questo possa essere il primo passo per una collaborazione ampia e ripristinare direttamente a San Benedetto i capannoni per la realizzazione dei carri, quest’anno creati a Centobuchi presso il capannone di Alberto Malavolta.

Sarà valutata, in futuro, la possibilità di una sfilata dei carri di Carnevale anche in estate. Come accadeva, appunto, tanto tempo fa.

