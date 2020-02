SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante soddisfazione per la Riviera e non solo in questi giorni.

Masha Di Silvestre e Francesco Lavela hanno vinto a Madrid i “World Championship Bachata 2020”.

La campionessa del mondo è insegnante della scuola “Passo dopo passo” di Sant’Egidio alla Vibrata.

Congratulazioni alla coppia artistica e ballerina.

