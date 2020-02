SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti sociale in Riviera.

Si terrà lunedì 24 febbraio, alle ore 16,30, la “Festa di Carnevale” dei giovanissimi allievi dai 4 ai 7 anni che frequentano con impegno e passione il Corso di “Propedeutica Musicale“ presso l’Istituzione Musicale Antonio Vivaldi, in via Giovanni XXIII 52 di San Benedetto del Tronto.

Protagonisti saranno gli stessi allievi che si esibiranno in canti attinenti il tema di Carnevale; al termine verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

Sabato 7 marzo invece proseguono i Laboratori gratuiti di “Crescere con la Musica”, sempre presso il Vivaldi, rivolti alle famiglie con bambini da zero a tre anni e mamme in attesa dal sesto mese di gravidanza.

Il programma prevede dalle ore 16 alle ore 16,45 un laboratorio per mamme in attesa dal 6° mese di gravidanza e bambini dai 0 ai 12 mesi; dalle ore 17 alle ore 17,45 un laboratorio per bambini dai 12 ai 24 mesi; dalle ore 18 alle ore 18,45 un laboratorio per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La partecipazione ai laboratori di “Crescere con la Musica”è totalmente gratuita: è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi al cellulare 3498540394, oppure alla mail armoniadelritmo@gmail.com.

