SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un onore per me l’applauso del Riviera” commenta così Benjamin Mokulu, autore del gol del 2-1 del Ravenna, il tributo che gli ha riservato lo stadio di San Benedetto. “Siamo felici per la vittoria, questa settimana abbiamo lavorato e parlato molto col mister e con il presidente. Crisi Samb? E’ capitato a tutti, si riprenderanno”.

