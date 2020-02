SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Luciano Foschi, mister del Ravenna, parla ai microfoni del Riviera dopo il 2-1 dei suoi in casa della Samb. “Stiamo giocando bene ultimamente e la forma migliora, domenica scorsa non abbiamo meritato di perdere. Oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare, siamo stati attenti e concentrati nonostante l’errore iniziale. Siamo riusciti a ribaltare il risultato grazie anche a un gran secondo tempo, dove abbiamo attaccato con continuità. Siamo stati bravi e fortunati. la Samb? Se la Samb avesse preso 9 punti nelle ultime tre non avrebbe rubato nulla perché la Samb ha messo sotto tutti nel gioco”.

Le parole di Manuel Nocciolini, autore dell’1-1: “Sono contento per il gol e per la nostra vittoria che è meritata e che mancava da tanto tempo. La Samb? Non è mai facile quando non arrivano i risultati. Ci siamo passati anche noi”.

