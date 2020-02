Sedia vuota in sala stampa per i tesserati rossoblu. Parlano solo quelli del Ravenna. Dura contestazione dei tifosi, anche Montero sotto la Curva Nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non parla nessuno nella Samb dopo la sconfitta casalinga con tanto di contestazione dei tifosi a fine gara (e durante con uno striscione di protesta riservato a Fedeli). Non parlano i giocatori, non parla Montero che a fine partita è andato sotto la curva e non parla il presidente, tornato subito a Roma.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.