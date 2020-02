In vantaggio con Miceli dal 3′ minuto gli uomini di Montero si fanno rimontare da Nocciolini e Mokulu. Fischi dalla curva che contesta pure Fedeli: momento nerissimo

SAMB-RAVENNA | GIORNATA 26 | STADIO RIVIERA DELLE PALME ORE 17.30

Foto di Emanuela Chiappani

Samb (4-3-3): Massolo; Rapisarda, Biondi, Miceli, Gemignani; Gelonese(17′ st Cenciarelli), Angiulli, Frediani (24′ st Orlando); Volpicelli(24′ st Grandolfo), Cernigoi, Di Massimo. A disposizione: Fusco, Vento, Trillò, Cenciarelli, Piredda, Carillo, Rocchi, Orlando, Di Pasquale, Grandolfo, Malandruccolo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero

Ravenna (3-5-2): Cincilla; Ronchi(12′ st Nigretti), Caidi, Cauz; Zambataro, D’Eramo, Papa, Mawuli, Martorelli(1′ st Grassini), Mokulu(38′ st Raffini), Nocciolini. A disposizione: Spurio, Grassini, Gavioli, Raffini, Selleri, Nigretti, Mustaccolo, Giovinco, Lora. Allenatore: Luciano Foschi

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano, assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano.

Note:

Marcatori: 3′ pt Miceli (S), 40′ pt Nocciolini (R), 29′ st Mokulu (R)

Ammoniti: Mawuli (R), Nigretti (R)

Espulsi:

Angoli: 3-0

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ SAMB SUBITO AVANTI! Volpicelli crossa in mezzo sugli sviluppi dell’angolo, palla in mezzo deviata da Miceli che sembra innocua ma Cincilla se la porta oltre la linea. Gol della Samb! FOTO

19′ Punizione avanzata per la Samb. Cross in mezzo di Volpicelli che attraversa tutta l’area ma non trova deviazioni finendo sul fondo.

20′ Intanto la Curva Nord espone uno striscione contro il presidente Fedeli. “Hai abusato della nostra pazienza. Di Questa società possiamo fare senza” scrivono.

26′ Grande azione di Di Massimo, palla in mezzo per Frediani che fa scorrere: il Ravenna si rifugia in angolo.

28′ La Samb continua ad attaccare, pressione in area, palal fuori per Angiulli che tira, palla deviata in angolo.

40′ Cross dalla destra del Ravenna sul secondo palo per Nocciolini che di testa la insacca. PAREGGIO DEL RAVENNA.

45′ + 1 Giallo a Mawuli del Ravenna, fallaccio su Frediani.

45′ + 2 Finisce sull’1-1 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

1’Fuori Martorelli dentro Grassini nel Ravenna.

2′ Nocciolini si presenta davanti a Massolo, palla a lato di pochissimo.

11′ Infortunio a Ronchi del Ravenna che perde sangue dal naso e infine è costretto a uscire lasciando spazio a Nigretti

13′ Bel cross di Angiulli sugli sviluppi di un piazzato, lob dentro per la testa di Cernigoi che indirizza sul secondo palo ma Cincilla para.

17′ Debutto per Cenciarelli nella Samb, esce per lasciargli il posto Gelonese.

24′ Dentro Orlando e Grandolfo per Frediani e Volpicelli nella Samb che si dispone col 4-2-4 lasciando solo Angiulli e Cenciarelli in mezzo al campo.

29′ GOL DEL RAVENNA Palla in mezzo del Ravenna, dormita della difesa rossoblu e Mokulu infila Massolo. Samb sotto 2-1.

34′ Mischione furibondo in area Ravenna, ci prova Biondi di testa, poi Orlando due volte, respinge Cincilla.

38′ Esce Mokulu per Raffini nel Ravenna, i tifosi della Samb riservano un applauso all’autore del 2-1 avversario.

45′ Saranno 5 i minuti di recupero mentre la Samb ci prova con un cross teso che quasi inganna Cincilla, che stavolta la blocca però.

45′ + 5 Finisce qui, per la Samb arriva la terza sconfitta consecutiva e la quarta in sei gare. Crisi profonda per la Samb.

