Le nonne Silvana e Anna, i nonni Luciano e Mario hanno accolto ieri con infinita gioia l’arrivo del loro nipotino, il primo per i genitori di Daniele, il quattordicesimo per mamma e papà di Benedetta

SAN BENEDETTO – Ieri 14 febbraio 2020 alle ore 12.02 per la gioia dei genitori Benedetta e Daniele è nato Francesco Grannò, Grandissima la gioia dei neo nonni Mario commercialista sambenedettese oltre che grande tifoso sella Sambenedettese e Anna Poliandri e dei plurisnonni Silvana Cocci e Luciano Chiodi, tuttora valente infermiere in pensione, dopo aver lavorato per 40 anni presso il Laboratorio Analisi del “Madonna del Soccorso”. “Un nuovo tifoso rossoblu, continua la razza dei Riscett” ha commentato Mario per il suo primo nipote,mentre Silvana e Luciano festeggiano con Francesco il loro quattordicesimo nipote.

Agli auguri di tutta la nostra redazione aggiungiamo quelli personali di Adriano Maroni a Mario, suo amico e commercialista e quelli personali del nostro direttore per nonno Luciano, collaboratore per anni di Riviera Oggi e Espresso Rossoblu oltre che collega di lavoro presso il reparto analisi e testimone di nozze.

