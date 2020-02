Uno vicino al BB e l’altro in Contrada San Silvestro

CUPRA MARITTIMA/RIPATRANSONE – Ancora roghi nell’entroterra Piceno alle prime ore del 15 febbraio.

Due incendi nella notte sulla Cuprense tra Cupra Marittima e Ripatransone.

Il primo, di particolare intensità, nei paraggi del BB e il secondo in Contrada San Silvestro.

Sterpaglie in fiamme e Vigili del Fuoco sul posto per lo spegnimento e la successiva bonifica.

Pompieri al lavoro dalle 3 fino alle 5.30.

Da chiarire le cause dei roghi ma anche in questo caso non è escluso il dolo.

Una “escalation” che comincia a preoccupare. Piromani o mitomani che comunque devono essere, prima o poi, fermati per evitare conseguenze peggiori.

Forze dell’Ordine al lavoro per fare luce su queste vicende.

